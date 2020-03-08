رئيس وزراء التشيك يدعو إيطاليا إلى منع مواطنيها من السفر للخارج بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس إنه ينبغي على السلطات الإيطالية منع مواطنيها من السفر للخارج، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بابيس - حسبما نقل راديو (براغ الدولي) اليوم الأحد - أنه ليس مقتنعا أن قرار الحكومة الإيطالية إبقاء 16 مليون شخص في شمال إيطاليا في منازلهم إجراءً كافيا، وأنه ليس من الواضح ما إذا كانت العدوى ستؤثر فقط على من يخضعون لحجر صحي جماعي.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي قد وافق على تقليص الحركة لمدة شهر تقريبا من وإلى شمال البلاد الذي يعاني من انتشار واسع للفيروس ويقطن به قرابة 15 مليون شخص. ويسمح القرار بانتقال من لديهم أسباب عاجلة وطارئة فقط وكذلك يسمح بمغادرة السياح ومن يقطنون بمناطق أخرى.

يذكر أن وزارة الصحة التشيكية سجلت 5 إصابات مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد. وكان ثلاثة من المصابين قد زاروا إيطاليا مؤخرا، بينما الحالة الرابعة لشاب أمريكي كان يدرس في مدينة ميلان الإيطالية، والحالة الخامسة لسيدة كانت ترافقه، وذلك وفقا لراديو "براغ الدولي".