يرى أحمد فتحي لاعب الأهلي أن فريقه أضاع الفوز في ملعب صن داونز في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 عصر السبت في بريتوريا، ليتأهل الفريق الأحمر للدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

قال فتحي عبر قناة TEN "لا توجد مباراة سهلة، نهتم بكل لقاء، ونتدرب جيدا ونؤدي ما علينا ليحالفنا التوفيق، كان بالإمكان الفوز بثلاثة أهداف في ملعب صن داونز، هناك فرص ضاعت بسبب عدم (إنكار الذات) بتمرير الكرة لزميل في وضع أسهل".

وأشار قائد الأهلي "آليو ديانج أضاع فرصة سهلة في الشوط الأول، وحسين الشحات لم يحسن التصرف في فرصتين، لولا هذه الفرص لكانت الأمور أسهل".

وتطرق اللاعب الدولي للحديث عن الحكم الجامبي الذي أدار اللقاء، كاشفا "باكاري جاساما صاحبي، نتناول الساندوتشات سويا، إنه حكم مميز جدا ومن أفضل حكام القارة، لكنه غريب منذ فترة، أتحدث معه كثيرا أثناء المباريات، إذا شعرت بتحامله علينا".

وتابع "كرة القدم تغيرت، الدفاع والهجوم يتم ككتلة واحدة، جيرالدو أدى مباراة هائلة دفاعا وهجوما، فهي واحدة من أفضل مبارياته، وكذلك أجايي، وبادجي كان يعود للخلف ليساعدنا".

ولفت "تواجد رئيس النادي محمود الخطيب معنا خطوة مهم، فهو قامة كبيرة، وعقد معنا محاضرة في اليوم الأول بجنوب إفريقيا، وقال لنا يجب أن يكون الكل يكون على قلب رجل واحد، وروح واحدة".

واستطرد "لاعبو الأهلي تحت ضغط ومسؤولية دائمة، ولكن البعض يتعامل بالقطعة، وتقيم كل مباراة على حدة، البطولة الإفريقية غائبة منذ فترة، خسرنا النهائي في عامين متتاليين، لم يحالفنا التوفيق، قد يغيب عنا لأمور لم نفعلها، سنحاول أن نؤدي ما علينا ونجتهد".

في سياق آخر تطرق أحمد فتحي للحديث عن تجديد تعاقده، قائلا "اسألوا مدير الكرة سيد عبد الحفيظ عن التجديد لي، والله لا أعرف.. والأهم التركيز في البطولة الإفريقية، لأن المباريات القادمة أكثر صعوبة".

وواصل "لا أعرف أين الخير، لم يتحدث معنا أحد بشأن التجديد، أنا مستمر مع الفريق، سأؤدي ما علي حتى آخر يوم لي في النادي، بعدها لا أعرف ما سيحدث".

وأتم تصريحاته "أبارك للزمالك على تأهله للدور قبل النهائي، يقوده مدرب جيد، أحب كارتيرون جدا، من المدربين المميزين الذين عملوا في النادي الأهلي، وإذا تقابل الفريقان في المباراة النهائية، سيكون نهائيا غير مسبوق".