السفير محمد عبدالمنعم الشاذلى يكتب لـ«الشروق»: أهمية العلاقات الطيبة مع السودان

طالعت بقلق شديد مقال الأستاذ عبدالله السناوى، الذى أكن له كل تقدير واحترام، المنشور بعدد الشروق المنشور يوم ٥ مارس الحالى.

وينصب قلقى على ما جاء بالمقال عن ضلوع حسنى مبارك بايعاز من أنور السادات بمحاولة لاغتيال السياسى السودانى الهادى المهدى، وبمشاركة مصر عن طريق أشرف مروان، وتلاه حسنى مبارك فى مجموعة السفارى الاستخباراتية مع المغرب وإيران الشاه وفرنسا والسعودية لتعقب النفوذ السوفيتى فى إفريقيا.

اتهامات خطيرة تمس مصر خاصة وأنها غير موثقة فمرجع الكاتب عن الواقعة الأولى كما يذكر فى مقاله هو برنامج بثته قناة فضائه، شاهده الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل، والواقعة الثانية أيضا تأتى على لسان الأستاذ هيكل عن وثيقة وجدت فى قصر الشاه بعد سقوطه أطلعه عليها الخمينى بعد الثورة الإيرانية.

وقائع بمثل هذه الخطورة لابد أن تخضع للبحث والدراسة الموضوعية من قبل الباحثين والمؤرخين؛ للتأكد منها إما أن نسارع بنشرها فى واحدة من أكثر الصحف انتشارا فهو أمر مثير للقلق.

مما يزيد من قلقى أن يكون النشر فى وقت يستنفر العالم قواه فى الحرب ضد الإرهاب، وتتخذ مصر موقفا لإصداره فى هذه الحرب، وإذا بنا ننشر أننا ضلعنا فى محاولة لاغتيال سياسى من بلد شقيق.

ومن المؤسف أيضا أن هذا التصريح يأتى فى وقت تعمل فيه مصر جاهده لبناء جبهة قوية من دول المعبر والمصب لنهر النيل وهى مصر والسودان، فى مواجهة الموقف المتصلب والعنيد لإثيوبيا بلد المنبع فى قضية سد النهضة وبذلك نعطى سلاحا وذخيرة لدوائر فى السودان لها موقف للأسف سلبى ومعادٍ لمصر ويعطى مصداقية لما أثارته من قبل عن قيام حسنى مبارك بنفسه بقيادة غارات جوية على جزيرة أبا لقمع تمرد الصادق المهدى على نظام النميرى وهى رواية ليس لها أى مصداقية.

لقد عملت الدوائر التى لا تريد الخير لمصر ولا للسودان أثناء الحرب الأهلية على أن تزين للجنوب أن إثيوبيا وشرق إفريقيا أقرب لهم من مصر والعرب وها هو نفس الدوائر اليوم تزين للسودان نفسه أن إثيوبيا أقرب إليه من مصر.

علينا مهمة صعبة ودقيقة لنفى هذه الوساوس الخبيثة، والتأكيد للسودان أن مصر أقرب له من حبل الوريد، جهد كبير مطلوب لتعويض ميراث طويل من الشكوك والإهمال. سبق أن قال مصطفى النحاس فلتقطع سدى قبل أن أوافق على فصل السودان عن مصر، ولكن هل عمل النحاس باشا على تمثيل عادل للسودان فى البرلمان المصرى الذى لم يدخله الأسودانى واحد سنة 1951؟!!.

ولعل عبدالناصر الذى يتهمه أعداؤه بأنه ضيع السودان، هو الذى أعطى للسودان اعتباره وحقه فى تقرير المصير، عندما زار السيد أمين آباءه السودان فى عام ٢٠٠٧ كان أول وزير زراعة مصرى يزور السودان منذ ٢٢ عاما، وشكى وزير الثقافة السودانى من أن السيد فاروق حسنى كان أقدم وزير فى الحكومة المصرية، لم يقم بزيارة السودان.

ليس من المهم أن تكون مصر والسودان بلدا واحدا يحكمه ملك مصر والسودان، ولكن من المهم جدا أن تكون هناك علاقة متينة ووثيقة وحكيمة تربط البلدين والشعبين من أجل أمنهم وسلامتهم وقوتهم ورخائهم.

سفير مصر الأسبق فى السودان