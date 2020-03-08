«التعليم» تنشر نموذجين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد، نموذجين من نماذج "البوكليت" الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط: http://elearning.moe.gov.eg/ ، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة للإعداد الجيد والمبكر لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين - في بيان اليوم - إن الوزارة أتاحت نموذجين من نماذج "البوكليت" الخاصة بامتحانات الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الحالي.

وأضاف أن الوزارة بكل أجهزتها وقطاعاتها حريصة على تدريب وتهيئة الطلاب على شكل الورقة الامتحانية وإعدادهم لخوض امتحان الثانوية العامة، موضحًا أن النماذج التدريبية التي تم إطلاقها على موقع الوزارة ستكون شاملة كل أجزاء المنهج الدراسي بالكامل وتم إعدادها في ضوء مواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة.

وحثت الوزارة طلاب وطالبات الثانوية العامة على ضرورة التدريب علي حل أسئلة اختبارات النماذج التي تم رفعها على موقع الوزارة في كل المواد الدراسية، طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية العامة واعتباره تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، متمنيًا للطلاب النجاح والتفوق في امتحانات هذا العام.