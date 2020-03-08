 الصحة العراقية تؤكد اكتشاف 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
الأحد 8 مارس 2020 9:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الصحة العراقية تؤكد اكتشاف 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 8:48 م | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 8:48 م

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اكتشاف ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم /الأحد/ - إن "مختبرات الوزارة المركزية أكدت تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ بمعدل حالة في كل من المثنى والأنبار وذي قار والنجف وبغداد وميسان".

وأضاف البدر، أن "الوزارة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية العالمية للتعامل مع الحالات والملامسين وتقدم لهم الخدمات الطبية المطلوبة".

وأوضح، أن وزارة الصحة والبيئة تؤكد على التنفيذ اللازم لمقررات لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومحاسبة كافة المخالفين، كما تؤكد الوزارة على اتباع ارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية لمنع انتشار هذا المرض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك