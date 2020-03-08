تكدس المواطنين على المعامل المركزية لإجراء تحليل «pcr» الخاص بكورونا

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سعر التحليل 1000 جنيه للمصري و70 دولارا للأجنبي

بدأت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، استخراج شهادة الخلو من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من خلال تحليل الـ"pcr"، والذي يتم إجراؤه للراغبين في الحصول على تلك الشهادة للجهات التي طلبت ذلك.

وشهد محيط مبنى المعامل المركزية تكدسا شديدا من قبل المواطنين الراغبين في إجراء تحليل كورونا للسفر للخارج.

وقالت الدكتورة نانسي الجندي مديرة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إن سعر التحليل يبلغ 1000 جنيه للمصريين، و70 دولارا للأجانب، وأكدت أن نتيجة التحليل يمكن الحصول عليها قبل السفر بـ24 ساعة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان حاليا باتخاذ اجراءات وقائية مشددة، وتواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

تتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة.