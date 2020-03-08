آخر ألقاب الزمالك في دوري الأبطال يزين تاريخ مواجهات الرجاء والفارس الأبيض

تقرر مقابلة الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما صعد الفريقان إلى هذا الدور بفوزهما على الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي على الترتيب.

فنجح الزمالك في الفوز على الترجي في ربع النهائي بنتيجة ( 3 – 2) لمجموع المباراتين، بينما فاز الرجاء على مازيمبي بنتيجة ( 2 – 1 ) بمجموع اللقائين.

وبالعودة للمواجهات السابقة بين الزمالك والرجاء، سنجد أن الفريقين ألتقيا في مناسبتين فقط في دوري الأبطال وكانتا في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2002.

ونجح الزمالك في التتويج باللقب حينها على حساب الرجاء، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وانتهت مواجهة الذهاب بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه تامر عبدالحميد دونجا ليتوج حينها الزمالك بآخر ألقابه في منافسة دوري أبطال إفريقيا.

وتقابلا الزمالك والرجاء في البطولة العربية في موسم 2005 - 2006، وحينها فاز الزمالك في المغرب ( 2 - 0 )، وشهدت العودة ريمونتادا تاريخية للرجاء حيث فاز على الأبيض في القاهرة بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء في نصف النهائي في شهر مايو المقبل، حيث ستقام مباراة الذهاب في المغرب مطلع مايو، وبعدها بأسبوع ستكون العودة في مصر.