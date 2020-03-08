الخبير السياحى هانى بيتر: أزمة «كورونا» عارضة وسنتجاوزها بشفافية التعامل مع الأزمات

الموسم الصيفى سيشهد انتعاشة سياحية جديدة حالة انحصار الفيروس عالميا

طالب الخبير السياحى هانى بيترعضو غرفة شركات السياحة المواطنين بضرورة التكاتف لعبور الازمة الخاصة بفيروس «كورونا المستجد» «كوفيدا 19» التى أثارت الذعر فى دول العالم خلال الايام الاخيرة.. كما طالب بضرورة الثقة فيما تقوم به الحكومة من اجراءات إصدار بيانات حول الفيروس المستجد وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تستهدف ضرب الاقتصاد المصرى من الناحية السياحية، خاصة وأن الشهور الأخيرة من العام الماضى 2019 وكذلك شهرى يناير وفبراير الماضيين شهدا تدفقات سياحية كبيرة تُبشر بأن الموسم الصيفى سيشهد انتعاشة سياحية جديدة حالة انحصار الفيروس على المستوى العالمى. مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة دائمة للأزمات لمواجهة أية أزمات مستقبلية ومفاجئة بعد أزمة كورونا.



وحول تأثير فيروس كورونا على السياحة فى العالم أوضح هانى بيتر أن أزمة كورونا هى أزمة عارضة وأن منظمة السياحة العالمية أشارت إلى أن خطورة انتشار الفيروس على حركة السياحة الدولية ستكون كبيرة حال عدم حصاره واكتشاف العقار المناسب لعلاجه خاصة أن السوق الصينية التى ظهرت به الفيروس من أهم وأكبر الاسواق المصدرة للسياحة، حيث تصدر نحو 178.4 مليون سائح لمختلف دول العالم وهذا العدد ينفق نحو 277.3 مليار دولار سنويا؛ حيث تعد الجنسية الصينية من أعلى الجنسيات إنفاقا فى قطاع السياحة.



وأشاد عضو غرفة شركات السياحة بالشفافية والبيانات الصحفية الواقعية التى تطلقها الحكومة المصرية للرد على المزاعم والكتائب الإلكترونية التى تبثها بعض المواقع الألكترونية ووسائل الإعلام الغربية حول فيروس كورونا بمصر.



وقال إن هذه الشائعات المغرضة تكون سببا وراء تخوف البعض من السائحين الراغبين قضاء أجازاتهم وعطلاتهم فى مصر من زيارتها، وبالتالى تتأثر حركة السياحة الوافدة لمصر.



لافتا إلى أن التقارير ذات الشفافية والمصدافية، وتوضيح الموقف أولا بأول كان وراء نشر الثقة بالمقصد السياحى المصرى وأن تدفق السائحين لم يتأثر كثيرا بما تم إطلاقه من شائعات.



وأشار بيتر إلى أن اهتمام القيادة السياسية بما يتم اتخاذه من إجراءات تضمن سلامة المواطن المصرى، وعقده اجتماعا موسعا مع رئيس الحكومة ووزيرة الصحة وعدد من الأجهزة الأمنية، للحد من عدم وصول الفيروس لمصر كلها تشير إلى أن مصر قد اعتبرت الحد من وصول الفيروس وانتشاره قضية أمن قومى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.