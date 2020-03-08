أكاديمية البحث العلمي تدعو شركات الأدوية الوطنية للاستفادة من براءات الاختراع

• صقر: انتهى عصر الجزر المنعزلة وأصبح التكامل والتعاون هو السمة المميزة للأداء الحكومي





نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب براءات الاختراع المصري، ورشة عمل تحت عنوان "نظام براءات الاختراع وصناعة الدواء في مصر"، وذلك انطلاقًا من حرص رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على تعزيز استخدام شركات الدواء المصرية لنظام براءات الاختراع بوظيفتيه الأساسيتين في حماية الاختراعات والاستفادة من معلومات براءات الاختراع.

استهدف اللقاء تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة حول علاقة براءات الاختراع بالصحة العامة وصناعة الدواء في مصر، وشملت محاور اللقاء أوجه المرونة في نظام براءات الاختراع، الترخيص الإجباري، ومعلومات براءات الاختراع والملك العام، خاصة أن مكتب براءات الاختراع المصري واحد من 20 مركز فحص دولي معتمد من الوايبو على مستوى العالم ويقدم خدمات جليلة للبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه، دعا الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، رؤساء مجالس إدارات مجموعة من شركات الدواء المصرية والمسئولين من وزارة الصحة والسكان والهيئات المعنية بصناعة وترخيص الدواء إلى لقاء على مستوى متخذي القرار نظمه مكتب براءات الاختراع المصري، بالتعاون مع شبكة العالم الثالث -منظمة دولية مستقلة غير ربحية للبحث ومناصرة قضايا التنمية- للتكاتف والتعاون لربط البحث العلمي بالصناعة بطريقة فاعلة ودعم الصناعة الوطنية بإضافة مكون تكنولوجي مبتكر.

وتابع: "انتهى عصر الجزر المنعزلة وأصبح التكامل والتعاون هو السمة المميزة للأداء الحكومي".

وأشار إلى تجربة الأكاديمية في دعم الصناعة وتوحيد الجهود من خلال برنامج التحالفات الوطنية، وأضاف أن أكاديمية البحث العلمي لديها "تحالف صناعة الدواء" وهو أحد تحالفات البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي، ويضم هذا التحالف 7 شركاء من الجامعات والمراكز البحثية، 5 شركاء من الصناعة، وشريك من وزارة الصحة، وشريك من المجتمع المدني.

وذكر صقر خطة الأكاديمية في دعم صناعة الدواء من خلال برنامج "من البراءة إلى المنتج"، الذي أطلقته الأكاديمية بهدف تحويل البراءة لمنتج قابل للتطبيق الصناعي لدعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية، ويتم ذلك عن طريق انتقاء الاختراعات المصرية الحاصلة على براءات اختراع والاختراعات في الملك العام ودعمها ماديا وتقنيا للحصول على منتج مبتكر "صنع في مصر" في الأسواق.