السفير السعودي يشارك في مؤتمر توقيع عقد تطوير فندق شبرد

شارك أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، اليوم الأحد، في المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقد تطوير فندق شبرد مع مجموعة الشريف السعودية.

وقال السفير إن هذا المشروع هو جزء من الاستثمار الخاص السعودي في مصر، والذي يتسم بالتنوع بصفة عامة، في المجالات المختلفة مثل الزراعة والصناعة.

وتم توقيع العقد بفندق ماريوت القاهرة بحضور شريف بنداري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث" إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزاة قطاع الأعمال العام، ونواف فايز، ممثلا عن مجموعة الشريف القابضة للتنمية عقد تمويل تطوير وتأثيث وتجهيز فندق شبرد للتشغيل.

وتم طرح الفندق لتمويل التطوير وإدارة الفندق على مجموعة من الشركات والمستثمرين، وتمت المفاضلة بين العروض المقدمة بين الشركات والمستثمرين، والتفاوض حتى تمت الترسية على مجموع الشريف للمقاولات.

وبمقتضي هذا العقد ستقوم مجموعة الشريف القابضة بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة 5 نجوم وفقا للمتعارف عليه دوليا في غضون 42 شهرا شاملة الحصول على الرخص والموافقات الخاصة بالتطوير، وتبلغ التكلفه الاستثمارية للتطوير 1.4 مليار جنيه.