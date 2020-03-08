قال يسرى قطب ــ رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للاجهزة المنزلية: إن الآثار السلبية لفيروس كورونا، بدأت تظهر فى الاسواق، حيث تعانى المصانع من نقص فى المواد الخام بنسبة 15% وهو ما ينذر بأزمة وارتفاع فى الاسعار والتكلفة.

وتوقع قطب تأثر شركته من تفاقم ازمة فيروس كورونا والهلع الذى يصيب الاسواق بسبب عدم اكتشاف لقاح يقضى على هذا المرض حتى الآن.

وتابع قطب «يونيفرسال تبحث عن حلول وبدائل حتى لا تكون العواقب كبيرة على الشركة، ندرس حزمة من الحلول اهمها البحث عن مصادر بديلة، وتقليل التكلفة لخفض الاسعار».

وقال قطب إن الصناعة من أكبر القطاعات التى ستتأثر اذا استمرت الازمة، نقص امدادات المواد الخام للمصانع سيعطل عمل الكثير من الشركات فى السوق، وهو ما سيقلل من معدلات التصنيع والانتاج وبالتالى التصدير.

ولفت قطب إلى أن شركته مستمرة فى خططها الرامية إلى زيادة نسبة المكون المحلى لجميع منتجاتها لمواجهة تلك المتغيرات والازمات الطارئة، وهو ما سيعمل على زيادة القدرة التنافسية للشركة.

وأوضح قطب أن الحديث عن معدلات النمو فى ظل تفاقم الازمة أمر صعب، كل الشركات ستضطر إلى تغيير خططها إذا استمرت الأزمة، لدينا تفاؤل كبير بعدم حدوث ذلك.

وبخصوص مدى تأثر صادرات شركته قال قطب إن هناك تأثرا بالفعل وانخفاضا فى الطلب وهذا طبيعى، معبرا عن تفاؤله بمعاودة معدلات التصدير المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وشدد قطب، على ضرورة خفض أسعار الطاقة للمصانع فى تلك الظروف، الطاقة عامل مهم من عوامل التكلفة نتمنى أن تسرع الحكومة فى خفض أسعار الغاز للمصانع لمواجهة تلك التحديات.

وأشار قطب إلى وجود طلب كبير على منتجات يونيفرسال فى الاسواق الخارجية، وهو ما يعزز فرص نمونا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث تستحوذ يونيفرسال حاليا على حوالى 35% من صادرات القطاع.

