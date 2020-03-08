عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة، لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة على ضوء المواقف الأثيوبية غير المبررة وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020 والخاص بالاتفاق، الذي تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية وشارك فيها البنك الدولي على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وناقشت اللجنة خطة التحرك المصري في هذا الشأن من أجل تأمين المصالح المائية المصرية وحقوق مصر في مياه النيل..وسوف تظل اللجنة في انعقاد دائم لمناقشة تطورات هذا الملف واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.