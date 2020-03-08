«تجارية المنيا» تستعد لمعارض رمضان وخطة لتطوير فرعي بني مزار وملوي

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنيا، اليوم الأحد، إقامة 3 معارض لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على أن تقام المعارض بالتعاون مع مديرية التموين، بثلاث مراكز هي: ملوي لتغطي مراكز الجنوب، وبني مزار للشمال، ومدينة المنيا للوسط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس إدارة الغرفة برئاسة المحاسب أحمد راضي مخلوف، وحضور نائبه أحمد حسن أبوالليل، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وناقش الاجتماع إمكانية إقامة معرض للحرف اليدوية بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية "المشروعات الصغيرة"، وبحث إنشاء عدد من الشعب الجديدة لتغطية كافة الأنشطة التجارية والصناعية بالمحافظة ومنها شعبة للحاصلات الزراعية والبقوليات، وكذا التعاون مع جهاز حماية المستهلك لشن حملات هدفها ضبط الأسعار والقضاء علي الغش التجاري والاحتكار.

كما ناقش أعضاء المجلس مقترح تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المكاتب التابعة للغرفة بمركزي بني مزار وملوي، وذلك من أجل تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل، لزيادة تحصيل الرسوم المقرره على السجلات التجارية بما يساهم في زيادة موارد الغرفة من أجل استثمارها في تقديم أفضل الخدمات للتجار.

وفي نهاية الاجتماع جرى تكريم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، تقديرا لجهوده في تحقيق الانضباط والعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه أصحاب المحال والمنشآت التجارية والصناعية، وكذا المخابز البلدية، وشن الحملات لضبط الأسواق والأسعار.