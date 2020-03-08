العاهل السعودي يظهر علنا بعد شائعات عن تدهور صحته

بثت وسائل الإعلام السعودية اليوم الأحد لقطات مصورة وصورا للملك سلمان بن عبدالعزيز خلال اعتماد سفيرين جديدين للمملكة في أوكرانيا وأوروجواي.

ويبدو أن الخطوة تهدف إلى تبديد الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تدهور صحة العاهل السعودي.

وأظهرت اللقطات المصورة والصور الفوتوغرافية التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" الملك وهو ينهض من وضع الجلوس من أجل أن يصافح المبعوثين الجديدين بعدما أديا يمين القسم.

وكانت شائعات عن اعتلال صحة الملك قد انتشر بعدما ذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم الجمعة الماضي أن السلطات السعودية قد اعتقلت اثنين من أبرز الأمراء في المملكة بعد محاولة انقلاب مزعومة.

وبحسب التقرير، ألقى حراس ملثمون من البلاط الملكي القبض على الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان، ونجل أخيه، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود المعروف اختصارا بـ "إم بي إن"

وقال التقرير، نقلا عن مصادر مطلعة بالموقف، إن الرجال متهمون بالخيانة والتخطيط لانقلاب للإطاحة بالملك وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما اعتقل الحراس أحد أشقاء الأمير محمد بن نايف.

وفي تقرير آخر متعلق بالأمر، ذكرت الصحيفة الأمريكية يوم السبت أن ولي العهد السعودي وسع من حملته الأمنية لتشمل العشرات من مسؤولي وزارة الداخلية وكبار ضباط الجيش الداعمين للانقلاب.

وكان الملك سلمان قد تنازل عن معظم سلطاته إلى نجله، ولي العهد، في عام 2017. وفي العام ذاته، ألقي القبض على العشرات من أفراد الأسرة الملكية ومسؤولين سابقين بالدولة ورجال أعمال نافذين في حملة لمكافحة الفساد.

ويواجه الأمير محمد بن سلمان اتهامات بالتخطيط لمقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول وشن حملة قمع مستمرة على المعارضين والناشطين.