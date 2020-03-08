 سوريا تغلق حدودها وتوقف الزيارات والرحلات مع العراق والاردن بسبب كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا تغلق حدودها وتوقف الزيارات والرحلات مع العراق والاردن بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 10:18 م | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 10:18 م

أغلقت الحكومة السورية حدودها وأوقفت الرحلات والزيارات مع العراق والاردن لمدة شهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء السوري اليوم الأحد.

وقال البيان" متابعة للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في جميع المنافذ والمعابر بخصوص فيروس كورونا، قرر مجلس الوزراء تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار (العراق والأردن) أفراداً ومجموعات بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر والدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين وإجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم"..

كانت وزارة الصحة السورية اعلنت أول أمس خلو البلاد من اي اصابة بفيروس كورونا .


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