لبانة القنطار بطلة «أم كلثوم والعصر الذهبى» فى حوار لـ«الشروق»: قدمنا العرض فى لندن بناء على وصية كوكب الشرق

** القرآن الكريم سر نبوغ سيدة الغناء العربى

** مسرح «البالاديوم» من أعرق مسارح العاصمة الإنجليزية وامتلأ بالأجانب والعرب

** العرض يؤكد على عالمية أم كلثوم وشغف الناس للاستماع إلى الأصالة

مصر دائمًا فى قلبى وهى قبلة الفن.. وأقمت فى أمريكا بالمصادفة

منذ أسابيع قليلة التقيت المايسترو الأمريكى ذا الأصل السورى مايكل ابراهيم.. وخلال حواره الذى نشر بـ«الشروق» قبل أسبوعين تحدث معى عن صوت نسائى سورى ينتمى لعائلة الاطرش من جهة الام، توقفت أمام كونها من عائلة الاطرش، ثم تجاوزت اسم المطربة، ولم أكن أدرى وقتها أنها تستعد لعمل غنائى ضخم عن السيدة ام كلثوم يقدم على أحد مسارح لندن العريقة.

منذ أيام قرأت عن هذا العرض ومن بين الأسماء كانت لبانة القنطار التى ذكرها مايكل إبراهيم.. قرأت عنها فوجدت أننى أمام مطربة لها تجارب مهمة وكذلك أنها فى الاساس مغنية اوبرا درست الغناء الاوبرالى فى أوروبا ثم عادت إلى وطنها سوريا، وهناك اكتشفت حنينها للموسيقى العربية، وكان الصوت الذى يرن فى اذنها دائما صوت ام كلثوم فقررت أن تتخصص فيه وتمنحه اهتمامها العلمى وبالفعل درست كل ما يتعلق بصوت ام كلثوم، ونقلت كل تجربتها إلى طلابها بمعهد الموسيقى بدمشق وحققت مع تلاميذها طفرة لأنها علمتهم على طريقة وتكنيك ام كلثوم فى الغناء.. قامت الحرب فى سوريا سافرت إلى امريكا لم تكن فى مخيلتها الاستمرار هناك، لكنها استمرت وبدأت تمارس الغناء العربى والغربى الكلاسيك فى نفس الوقت.. عن تجاربها فى عالم الغناء وتجربتها الأخيرة فى العرض الغنائى الدرامى تحدثت مع لبانة القنطار..

** سألت لبانة القنطار عن العرض.. فقال:

ــ لأول مرة، عرض مسرحى موسيقى «ميوزيكال» يحكى حياة السيدة ام كلثوم، من خلال عرض بعض اعمالها الغنائية التى تمثل اهم المحطات التى مرت بها فى تاريخها الفنى، كما تعكس كل محطة فكرية وأدبية مرت بها، لذلك اطلق على العرض «ام كلثوم وعصرها الذهبى».

** هل كان العمل نوعا من انواع التحدى خاصة انه قدم فى العاصمة الانجليزية لندن؟

ــ بالتأكيد كان تحديا، لأننا نقدم عملا يحمل موسيقى عربية شهيرة لمستمع غربى لم يعتد على الإيقاع البطيء المتسلل لأذن المستمع، ولكن المسرحية أيضا مقدمة للمستمع العربى.

** كيف تعامل فريق العمل مع تراث أم كلثوم وهو ضخم؟

ــ التراث الغنائى لأم كلثوم ضخم جدا، ويمتد على مدى طويل، متضمنا أنواعا غنائية مختلفة بدأت من الشيخ أبوالعلا محمد، وانتهت بألحان الشاب وقتها بليغ حمدى.

الاختيار من ذلك التراث الغنى لم يكن سهلا، ومن الصعب تغطية كل تلك الفترة.. حاولنا تغطية فترة تعاونها مع الشيخ أبوالعلا لأنها مهمة جدا، وثم انتقالها لمرحلة الملحن محمد القصبجى الذى كان وراء تطور فريد فى غناء أم كلثوم، ثم عملها مع الملحن رياض السنباطى، مرورا بتعاونها مع محمد عبدالوهاب وبليغ حمدى مع ذكر دور الموسيقى لزكريا أحمد. واختيار الأغنيات تم بناء على ما يناسب كل المستمعين. أيضا اخترنا مقاطع للمستمع العربى المتذوق للربع تون ومقام البياتى، لأنه معروف عنه ان يتسلطن على مقامات معينة قد لا يفهمها الغربى، ولكن أيضا حاولنا تسريع الرتم قليلا وإن كنا حافظنا على الشكل.

** ماذا عن فريق العمل بعيد عن المطربين؟

ــ المدير الموسيقى للعرض وقائد الفرقة هو لؤى الحناوى، الاخراج للانجليزية برونا لاجان. الفكرة والانتاج منى خاشقجى، وهى عاشقة لام كلثوم ووالدها كان من اصدقاء سيدة الغناء، هى تربت على صوتها، وعلى حد علمى انها نفذت وصية ام كلثوم فى تقديم اعمالها بالعاصمة الانجليزية لندن، بعد الرحيل.

** ماذا عن الحضور الجماهيرى واستقباله للعرض؟

ــ العرض قدم على مسرح «البالاديوم» احد اشهر واعرق المسارح الانجليزية، كان كامل العدد، والمسرح يتسع 2500 مشاهد، والجمهور لم يكن من العرب فقط، بل شاهدنا فى القاعة اجانب كثيرين.

** كمِّ الحضور وتعدد الجنسيات هل يعطينا مؤشرا معينا؟

ــ كل هذا يعطى مؤشرات على عالمية ام كلثوم، وكذلك تعطش الناس لكل ما هو اصيل.

** ديكور المسرح هل كان حديثا أم عاد بنا إلى زمن ام كلثوم؟

ــ بالتأكيد كل ما قدم من ديكور وملابس واكسسوار، عدنا به لزمنها وما اجمل هذا الزمن.

** الأغانى التى تم تقديمها؟

ــ أنا غنيت ما يقرب من 13 اغنية، ليست كاملة طبعا لكن مقاطع منها، هذه الاغانى هى سيرة الحب، والاطلال، وافرح يا قلبى، وحب إيه، وأغدا ألقاك، والقلب يعشق كل جميل.

** لكن من الواضح أنكم اخترتم أشهر أعمالها بغض النظر عن تأثير الأغانى؟

ــ حاولنا اختيار اعمال تعبر عن كل مرحلة فى حياتها، وأغلب أغانى أم كلثوم معروفة للناس. قدمت ايضا «الصب تفضحه عيونه» من اعمالها القديمة.

** كيف بدأت علاقة حبك لأم كلثوم؟

ــ علاقتى بام كلثوم واسمهان علاقة وطيدة، ولدت لاجد اعمالهما تذاع فى منزلنا، وهنا لابد ان اشير ان والدتى تنتمى لعائلة الاطرش، أى انها قريبة من فريد الاطرش واسمهان، ورغم ذلك كان عشق اسمهان يسير بالتساوى داخل منزلنا فى سوريا بالتساوى مع عشق ام كلثوم. ورغم اننى درست الغناء الاوبرالى فى أوروبا لأننى فى الاساس مغنية اوبرا، لكننى عندما عدت من الدراسة، وعينت اساتذه بمعهد الموسيقى فى دمشق قررت ان اقترب اكثر من الغناء العربى، ولم اجد افضل من صوت ام كلثوم، لكى يكون محل دراستى، وبالفعل درستها جيدا على جميع المستويات، ووجدت انها اصلح صوت يمكن تدريسه للتلاميذ، لانها ذات تكنيك علمى فريد. ازداد عشقى لها لأننى اكشفت ان ما تقدمة فى الغناء ليس عفويا.

** لكن أم كلثوم لم تدرس الموسيقى بشكل أكاديمى؟

ــ لكنها تعلمت من الاساتذه والمشايخ، كما أن حفظها للقرآن الكريم افضل مدرسة لأنه يعد الصوت بشكل سليم فى مخارج الالفاظ وتنظيم النفس، وكذلك نطق الجملة اللحنية، أيضا القرآن علمها كيف تتعامل مع الاحرف ذات الرنين بشكل مبهر ومدهش، وأهم شىء فى الغناء العربى هو كيفية التعامل مع الاحرف الصوتية.

** ما الفرق بين الغناء العربى والأوبرالى؟

ــ العربى رنين الصوت يخرج من الحنجرة والصدر، أما الأوبرا تعتمد على الصوت المستعار.

** كيف كان ترشيحك للعمل فى أم كلثوم والعصر الذهبى؟

ــ أنا دائما ما كنت أقدم فى الحفلات العامة اغانى ام كلثوم واسمهان، وعندما علمت بهذا العمل ارسلت صوتى لفريق العمل، وتم اختيارى.

** هل العرض سيقام فى دول عربية؟

ــ هناك جولة لم تحدد بعد، لكن هناك خطة للعرض فى مصر والإمارات والسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.

** الغريب انك تجمعين فى الغناء بين مدرستين فى الغناء ويقال إن الغيرة كانت عنوان العلاقة بين الصوتين فى حياتهما؟

ــ لم أعش عصرهما، لكن من الطبيعى ان تكون هناك غيرة بين الفنانين، لكن الاهم ان تكون غيرة جيدة تصب فى مصلحة الساحة، وأتصور أن كل ما قيل عن علاقة ام كلثوم واسمهان المتوترة، كان شائعات.. لكن الغيرة أكيد كانت موجودة، وهذه طبيعة البشر.

** أريد العودة بك إلى البدايات كيف بدأت الغناء؟

ــ من عمر خمس سنوات وأنا أغنى، وكان أساتذتى كلما يروننى يسجلون لى على الكاسيت فى المدرسة، وأنا من عائلة فنية والدتى من عائلة الاطرش، وبالتالى هناك اكيد جينات وراثية، وبعد ذلك اتجهت إلى الغناء الاوبرالى، ودرسته فى أوروبا، ثم عدت إلى دمشق حيث عينت رئيس قسم الغناء فى معهد الموسيقى، واحترفت الغناء.

** لكنك الآن تقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية؟

ــ بعد الثورة السورية واندلاع الحرب سافرت إلى امريكا، ولم يكن فى ذهنى الاستقرار هناك، لكننى بعد ان سافرت هناك واقامتى لفترة قررت الاستقرار هناك.

** لكن هل الاقامة هناك على حساب فنك؟

ــ من حسن حظى اننى التقيت المايسترو مايكل ابراهيم، وهو اريكى من اصل سورى، ولديه اوركسترا كبير هناك، وهذا الامر شجعنى كثيرا، على الاقامة لأننى بدأت معه ممارسة عشقى الأول وهو الغناء.

** لكن الغناء فى أمريكا مختلف.. أنتِ فى مجتمع غربى؟

ــ هناك جاليات عربية كبيرة، لى جانب أننى لم أهجر الغناء الاوبرالى، نعم لا أشارك فى أعمال اوبرالية كبيرة، لكن برنامجى دائما يجمع بين جزء غناء اوبرالى والآخر عربى.

** دائما نجوم الغناء العرب الاختيار الأول لهم مصر لماذا لم تستقرى بها؟

ــ مصر هى قبلة الفن العربى، وهى دائما فى قلبى، وأحزن كثيرا عندما ألتقى بعض العرب أو الاخوة المصريين، ويسألوننى لماذا أنت غير معروفة فى مصر.. وأنا أتصور أن الفن الحقيقى فى مصر.

** سبق لك الغناء فى مصر؟

ــ نعم شاركت فى مهرجان الموسيقى العربية فى 2008، بمصاحبة فرقة الحفنى، كم كانت الاجواء جميلة وساحرة، عدت يومها إلى زمن السلطنة والطرب، والجميل ان هذا الحفل جمعنى بالمطرب العربى الكبير وديع الصافى، ويومها اشاد بصوتى و«سألنى انت مش معروفة ازاى حتى الآن؟»، الجمهور المصرى ايضا قال لى انت مين انت فين، كنوع من الإشادة بى.

** ما الذى ينقص ساحة الغناء العربية الآن؟

ــ أتصور الاهتمام بالتراث لابد ان ينال اهتماما أكبر، حتى يعى الجيل الجديد كم أننا نملك تراثا عظيما، وأنه فى الماضى كان لدينا عمالقة فى الموسيقى والطرب.

* أهم البلاد التى قدمت بها حفلات؟

ــ الاردن، مصر، سوريا طبعا، وبروكسل والمسرح الوطنى فى لندن، وبعض المدن الالمانية، وكندى سنتر، ومسرح شكسبير فى واشنطن، إلى جانب عدد كبير من المدن الأمريكية الاخرى.

** الجوائز؟

ــ حصلت على جوائز فى الغناء الاوبرالى، من بروكسل، وبلجراد.

** لماذا لم تقدم أعمالا غنائية خاصة؟

ــ أكيد هناك أعمال عرضت علىّ، لكنها لم تشبع رغبتى، وأنا من نوعية الاصوات التى لكى تغنى لابد ان يكون العمل مبنيا على اسس فنية عالية، وإلا اكتفى بما اقدمه من أغان للتراث، واقولها وبكل امانة انا اجد فى التراث كل ما اريد، لذلك ليس لدى شغف كبير لغناء اعمال خاصة بى.

** من الأصوات التى تسمعها لبانة القنطار؟

ــ أحب صوت مى فاروق وآمال ماهر، وبصراحة شديدة انا لا اتابع كثيرا ما يقدم على الساحة من اغان، واطلع عليها فقط من خلال الشاشات الفضائية عندما اكون جالسة بالمصادفة.