

طمأنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الشعب المصري حول معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وقالت في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، إنه «لا داعي للمبالغة في الخوف من فيروس كورونا»، مشيرة إلى أن «85% من الحالات المصابة بالفيروس لا تحتاج إلى المستشفى، وفقًا لتصريحات منظمة الصحة العالمية».

وأضافت أن «فيروس كورونا هو حدث عالمي، لا يخص مصر فقط، والدولة المصرية من أوائل الدول في العالم التي اتخذت إجراءات احترازية من خلال نظام تقصي؛ لاكتشاف الحالات المصابة وإخضاعها للعلاج».

يذكر أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس» ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس».