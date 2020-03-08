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العراق: تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»في كربلاء وسط البلاد

علم العراق
علم العراق
أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 11:27 م | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 11:27 م

أعلنت دائرة صحة كربلاء بالعراق، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لتكون هي الحالة الثالثة في المحافظة.

وقال مدير المكتب الإعلامي للدائرة سليم كاظم - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العرقية، اليوم /الأحد/ - إنه "تبين اكتشاف حالة مواطن مصاب بفيروس كورونا المُستجد وهو أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء للأمراض الباطنية في مدينة الإمام الحُسين الطبية"، مشيرا إلى أن العدوى انتقلت إليه من المرأة التي توفيت قبل يومين في المكان ذاته".

وأعلنت صحة كربلاء - الأسبوع الماضي - تسجيل حالتي إصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت في وقت سابق اليوم، اكتشاف ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ بواقع حالة في كل من المثنى والأنبار وذي قار والنجف وبغداد وميسان.

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