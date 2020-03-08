الكويت تؤكد استعدادها لتقديم المساعدات للعراق لمواجهة انتشار كورونا

أكدت الكويت استعدادها التام لتقديم كافة المساعدات اللازمة للعراق؛ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي صادر، اليوم /الأحد/ - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع نظيره العراقي محمد الحكيم.

وأضاف البيان، أن وزير الخارجية الكويتي أعرب لنظيره العراقي، عن الألم لما تواجهه العراق من أوضاع صحية صعبة، نتيجة تفشي وانتشار الفيروس، متمنيا للشعب العراقي السلامة وتجاوز هذه الأوضاع.

ونقل وزير الخارجية الكويتي لنظيره العراقي، توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالتواصل والتعبير للقيادة العراقية عن حرصه على الوقوف مع العراق.

وأشار بيان الخارجية الكويتية، إلى أن وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، وأعرب عن شكر وتقدير العراق قيادة وشعبا، لهذه البادرة الإنسانية.