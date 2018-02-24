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أكد حسام حسن، مهاجم نادي سموحة السكندري، أنه ينافس نفسه في مركز رأس الحربة في مصر، مشيرًا إلى أنه يسعى لأحراز لقب هداف الدوري هذا الموسم.

وقال حسام، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت" : "طموحي بلا حدود، أريد تحطيم أكبر الأرقام في نادي سموحة حتى لا يأتي لاعب يحطم تلك الأرقام".

وتابع: "مصطفى محمد ، يقدم أداء جيد خلال الفترة الحالية ، ومروان محسن مع الأهلي لكني انافس نفسي، ومواجهة طنطا على ملعبه أصعب لقاءات الدوري المصري".

وأضاف: "نادي سموحة لا يمتلك القاعدة الجماهيرية الموجودة في الأهلي والزمالك، لكنني قادر على الانضمام منه للمنتخب".

وأوضح: "هدفي التركيز داخل الملعب وأستمع للإعلام ومتابع جيد له، لكن لا اهتم بما يقال".

وِأشار: "هدفنا قيادة سموحة للمنافسة في المربع الذهبي".

وكشف: "والدي أهلاوي، لكني اريد اللعب والمشاركة وانتمائي لفريقي، وطموحي هذا العام الحصول على لقب هداف الدوري".