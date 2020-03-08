الأرجنتين تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية يوم السبت وفاة أحد سكان بوينس آيرس نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتكون بذلك أول حالة وفاة في البلاد وفي أمريكا اللاتينية.

وقالت الوزارة إن الرجل البالغ من العمر 64 عامًا يعاني من العديد من الأمراض المزمنة، من بينها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الشعب الهوائية المزمن وضعف وظائف الكلى.

وأضافت الوزارة أن المريض عاد من رحلة إلى أوروبا في 25 فبراير الماضي، وبدأت أعراض المرض في الظهور عليه يوم 28 من ذات الشهر، ولم يحدد البيان الدولة الأوروبية التي زارها المريض.

ولكن صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية ذكرت إن الرجل سافر إلى فرنسا قبل أن يعود إلى الأرجنتين، مضيفة أنه توفي صباح السبت في مستشفى كوزمي آرجريش.

وتقوم السلطات الصحية في البلاد بجهود للتوصل إلى من كانوا على اتصال وثيق بالمريض عقب عودته من أوروبا.

وكانت الأرجنتين قد أعلنت أمس الأول الجمعة تسجيل ثمان حالات إصابة بالبلاد، لتكون بذلك ثالث دولة في أمريكا اللاتينية تسجل أعلى معدلات إصابة بعد البرازيل، التي سجلت 19 حالة والإكوادور التي سجلت 14 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية في باراجواي تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس أمس السبت تعود لرجل / 32 عاما/ عاد مؤخرا من الإكوادور، وجرى عزله في منزله و"في حالة جيدة".

أعلنت السلطات الصحية في مكسيكو سيتي وليما حالات إصابة جديدة بالفيروس، حيث ارتفعت عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى سبع حالات وبيرو إلى ست حالات.