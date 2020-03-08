تركيا: إنقاذ 121 مهاجرا تركيا في بحر إيجة

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أعلنت السلطات التركية اليوم الأحد أن فرق خفر السواحل التركية أنقذت 121 مهاجرًا، إثر قيام خفر السواحل اليونانية بإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا.

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية فإن المهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الجزر اليونانية على متن قوارب مطاطية.

وأضافت أن "فرق خفر السواحل التركية سارعت لإنقاذهم عقب تلقيها نداء استغاثة من طالبي اللجوء العالقين في البحر قبالة سواحل منطقتي تششمة وقرة بورون بولاية إزمير غربي البلاد".

وتبين أن القوارب كانت تقل 121 مهاجريا ، بينهم 47 أفغانياو49 سوريا.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن التأكد من صحة هذا التقرير بصورة مستقلة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن بلاده لا طاقة لديها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.