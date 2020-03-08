قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لا توجد أبحاث إكلينيكية كافية توضح ماهية فيروس «كورونا».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس السبت، أن هناك أنواع من الفيروسات تكون أغلب الإصابات الخاصة بها في فترة الشتاء كانفلوانزا الطيور والسارس، موضحة أن في حالة كورونا لا يمكن الوصول إلى معلومات مؤكدة حوله، لأنه مستجد.

واستعانت بتصريح رئيس منظمة الصحة العالمية «أن لا شيء يؤكد ان مع ارتفاع درجة الحرارة سيكون هناك انحسار لفيروس كورونا».

وأشارت إلى أن الصين في خامس يوم لها على التوالي لُوحظ بها انخفاض في عدد الإصابات وارتفاعها في دول أخرى، مضيفة أنه كلما توسع تفشي الفيروس في الدول، فستزداد رقعة الإصابة أكثر.