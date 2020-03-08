الخارجية السودانية تطالب مصر وإثيوبيا باستكمال مفاوضات سد النهضة

ناشد السودان كلا من مصر وإثيوبيا العودة لمفاوضات سد النهضة للوصول إلى اتفاق مرضي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية، مساء اليوم، أن الخرطوم تكرر دعوتها للبلدين بالابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلبا على عملية التفاوض، مضيفًا: "سيظل السودان حريصاً على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث".

وبررت الخارجية السودانية موقف الخرطوم بالتحفظ على قرار جامعة الدول العربية الداعم لمصر في أزمة سد النهضة، بالقول إن القاهرة لم تتشاور مع حكومة السودان بشأن وقبل إيداعه أعمال المجلس.

وتابعت: "لكون مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي بواشنطن للوصول لاتفاقٍ بين الدول الثلاث جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية حول عملية الملء والتشغيل للسد".

وأضاف البيان: "وقد تقدم السودان بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والإبتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والاستقطاب الذي لايخدم الهدف المنشود في الاتفاق على خارطة طريقٍ تخدم المصالح المائية للدول الثلاث وتؤمن لها متطلبات التنمية المستدامة".

وأردف: "لكن جمهورية مصر العربية رفضت إدخال أي تعديلٍ على نص مشروع القرار الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه".