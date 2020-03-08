كوريا الجنوبية تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد 179 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 7313 حالة.

وأكدت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، في نبأ عاجل، أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 7313، بعد تسجيل 179 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية بلغت 50 حالة حتى الآن.

وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، في وقت سابق، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع إلى 7 آلاف و41 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 48 حالة.