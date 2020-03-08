ننشر توصيات مؤتمر جامعة طنطا لـ«الطب الحديث بين الواقع والطموح»

أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الأحد، توصيات المؤتمر السنوي الـ35 لكلية الطب والسابع دوليا والذي عُقد خلال الفترة من 3_ 6 مارس الجاري بعنوان "الطب الحديث بين الواقع والطموح"، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة، نائب وئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات أهمها أن الطب التكاملي والتعاون بين التخصصات المختلفة هو أساس الطب الحديث، والطموح ومتابعة أحدث ما وصلت اليه إنجازات العلم الحديث هو أساس تغيير الواقع إلى الأحدث لخدمة المرضى ومسايرة ركب التقدم في الطب، وأن أساسيات الطب التي تقوم بتدريسها الأقسام الأكاديمية بالكلية هامة جدا لطالب اليوم وطبيب الغد وخاصة الطب التكاملي بين التخصصات المختلفة.

وأضاف عميد "طب طنط" أن التوصيات أشارت إلى أن الطب التطبيقي في الأقسام الإكلينيكية المختلفة يجب أن يتبع المعايير العالمية والمصرية المتفق عليها والتي تحقق الطموح في الطب الحديث، وأن الطب الوقائي يجب أن يساير التحديات العالمية الحالية من أوبئة وأمراض مختلفة لمنع انتشارها بالإجراءات الصحيحة والتطعيمات المتنوعة، بالإضافة إلى عقد ورش العمل في التخصصات الطبية المختلفة لتعليم شباب الأطباء الإجراءات والتداخلات الطبية والعمليات الجراحية المتنوعة، وأن البحث العلمي الجاد وتشجيع شباب الباحثين هو أساس التقدم في مجالات الطب.