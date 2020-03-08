قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن «هناك 27 مستشفى في 27 محافظة، مجهزة بشكل كامل لمعالجة مصابي فيروس كورونا».

وأضافت في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن «الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الصحة، هو عدم ملء هذه المستشفيات حسب النطاق الجغرافي، ففي حالة زيادة الأعداد لن يتم توزيع الحالات في كل مصر».

وأوضحت أنه «تم اعتماد هذه الاستراتيجية؛ حرصًا على الأطقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات؛ لتقليل فرص العدوى»، مشيرة إلى حرص الوزارة على توفير كل سبل الحماية للأطقم الطبية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس» ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس».