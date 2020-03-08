حسام الجمل رئيسا تنفيذيا للجهاز القومي للاتصالات لمدة عامين

قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تعيين المهندس حسام الجمل رئيسا للجهاز القومي للاتصالات لمدة عامين وفقا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

والتقى طلعت مع الرئيس التنفيذى الجديد للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السابق.

وطالب الوزير الرئيس الجديد للجهاز القومى للاتصالات باستكمال العمل نحو تنفيذ رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بجودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين وإرساء أسس صحيحة للمنافسة الحرة بين الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التوازن فى العلاقة التى تحكم بين مقدمى الخدمة والمستخدمين، وكذلك تشجيع الاستثمارات فى القطاع فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية؛ معربا عن تمنياته له بالتوفيق فى مهامه خلال الفترة المقبلة.

وقدم طلعت الشكر لعبد الواحد على المجهودات التى بذلها خلال فترة توليه منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ والتى أسهمت فى انجاز الكثير من الأعمال التي كان لها مردودا إيجابيا فى تطوير صناعة الاتصالات من خلال وضع الأطر التنظيمية لسوق الاتصالات المصرى، ومواكبة التطور المتسارع فى تكنولوجيات الاتصالات.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لقياس وضمان جودة خدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، والتأكيد على دور مصر الريادى من خلال استضافة الفعاليات الدولية الكبرى والتى من ابرزها النجاح فى تنظيم فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC-19).