قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة بدأت في تطبيق نظام تعليمي جديد بالكامل؛ يبدأ من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي، مضيفًا أن هذا النظام يعتمد على مناهج وكتب جديدة، وبشكل وفلسفة مختلفة عن السابق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس السبت، أن الجيل الحالي لطلبة المرحلة الابتدائية «سيكون مختلف تمامًا»، لافتًا إلى أنه بالتوازي مع ذلك يتم تغيير نظم المرحلة الثانوية، بالاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير.

وأكد أن مصر لديها بنية أساسية تعليمية غير موجودة في دول كثيرة، مضيفًا أنه تم تأسيسها والاعتماد عليها في أقل من عام بجميع المدارس الثانوية الحكومية، وتم تحقيق 67% من مراحل وأهداف الخطة التعليمية الحديثة.

وأشار إلى أن وفقًا للخطة التعليمية الحديثة وبالتوازي مع ارتفاع نسبة السكان، وإنشاء بنك المعرفة التابع لوزارة التربية والتعليم؛ تم عمل مناهج تتلائم مع الظروف الصعبة التي تقتضي مذاكرة الطلبة عن بعد ، مضيفًا أنه يتم العمل على دعم «التعليم المزدوج»؛ والذي يعتمد في جزء منه على التكنولوجيا.

وأضاف أن الخطة التعليمية الحديثة تعمل على تحويل دور المعلم من مُلقن إلى مدرب، حتى لا يكون المرجع المعرفي الوحيد للتلميذ»، مشيرًا إلى أنه يتم البدء في هذه الخطة بتطبيقها على الطلاب الأكبر سنًا الذين يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في البحث العلمي بالطرق التكنولوجية، ثم تدريب الأصغر تدريجيًا على ذلك.

وتابع أن بداية الاعتماد على «بنك المعلومات» الخاص بالوزارة كانت ضعيفة؛ بناء على تغيير كبير في الثقافة التعليمية، لافتًا إلى أنه بعد حصول الطلاب على أجهزة التابلت حدثت «قفزة» في نسب الدخول إلى بنك المعلومات، حسب تعبيره.