ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 7313 حالة بعد تسجيل 179 إصابة اضافية

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 179 إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بحلول اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الاصابات بالفيروس إلى 7313 حالة وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 367 حالة إصابة بالفيروس.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية أن معظم الإصابات تركزت مجددا في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، وهي مركز تفشي الفيروس وإقليم جيونج سانج الشمالي المجاور، حيث سجلت المنطقتان أكثر من 90 بالمئة من حالات الاصابة في البلاد.