الصحة: جار تعقيم وتطهير المستشفى التي توفت بها أول حالة مصابة بـ«كورونا»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الوقائية بعد وفاة أول مصاب بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في مصر، لافتًا إلى أنه جاري تعقيم وتطهير المستشفى والتواصل مع السفارة الألمانية.

وأضاف أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء الأحد، أن المواطن الألماني تُوفي بعد قدومه من ألمانيا بسبعة أيام فقط، مشيرًا إلى مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة والإمداد بالمعلومات وجولته خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن المواطن يبلغ من العمر 60 عامًا، ولم تظهر عليه أي أعراض للفيروس عندما دخل إلى مصر، ذاكرًا أن الأعراض المرضية من ارتفاع درجة الحرارة ظهرت عليه بعد وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن الشخص توجه إلى مستشفى الغردقة العام، الجمعة الماضية؛ وتم إجراء الفحوصات اللازمة وسحب عينة، موضحًا أن العينة جاءت إيجابية لفيروس «كورونا».

وذكر أن الشخص تم وضعه في الرعاية المركزة، يوم 7 مارس؛ لمعاناته من فشل تنفسي حاد ناتج عن التهاب رئوي، متابعًا أن الحالة ساءت بعد ذلك وحدث اضطراب شديد في درجة الوعي؛ أدى إلى الوفاة اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩).