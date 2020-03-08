رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد إغلاق لومبارديا والأقاليم الشمالية للبلاد

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الأحد إغلاق إقليم لومبارديا وأكثر من عشرة أقاليم أخرى شمالي إيطاليا وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا ان الاجراءات الجديدة سيتم تنفيذها قريبا .

وأكد كونتي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد التقارير بشأن قرار جديد يقيد السفر من وإلى إقليم لومبارديا شمالي البلاد، والذي يحتوي على مدينة ميلانو التي تمثل مركزا ماليا، بالإضافة إلى 14 إقليما آخر في الوقت الذي تكافح فيه إيطاليا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء إن القرار، الذي وقعه بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي، سيكون رسميا "في الساعات القادمة" وسيكون نافذا على الفور. وستكون معظم الإجراءات سارية حتى الثالث من إبريل المقبل.

وأوضح كونتي أنه "لن يكون هناك حظر مطلق على الانتقال في المناطق المعنية، ولكن الاشخاص الذين سينتقلون سيجري مطالبتهم بتبرير انتقالهم بناء على مؤشرات محددة. وستكون الحركة محدودة".

وتابع أن الأشخاص الذين يتم السماح لهم فقط بالتحرك، داخل أو خارج تلك المناطق هم الأشخاص الذين "لديهم أسباب مؤكدة للعمل" أو الذين يتطلب منهم التحرك لأسباب صحية.

ويمنع القرار الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس من مغادرة منازلهم، كما يقضي القرار بوقف الأحداث الرياضية، مع استثناء لنخبة الرياضيين، الذين يشاركون في الألعاب الأولمبية أو مسابقات على المستوى الوطني والدولي.

وذكرت الوثيقة أيضا أنه سيتم إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف وأماكن عامة أخرى في مختلف أنحاء البلاد.

ولومبارديا، هي أكثر الأقاليم تضررا في إيطاليا، وهي بؤرة تفشي كورونا في أوروبا.

وخارج إيطاليا، استمر الفيروس في الانتشار في أوروبا. وأعلنت بلغاريا أول حالات إصابة اليوم الأحد، حيث أصيب أربعة أشخاص. ونظرا لأنه لم يسافر أحد إلى المناطق المتضررة من التفشي، تحقق السلطات المحلية الآن في كيفية إصابة المرضى بالفيروس.

وسجلت النمسا زيادة كبيرة في الإصابات، حيث كانت هناك 104 حالات، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة اليوم الأحد، وهو ارتفاع كبير عن 63 أمس الأول الجمعة.