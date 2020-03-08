بورصة ميلانو تواصل نشاطها غدا رغم إغلاق منطقة لومبارديا بسبب كورونا

قال رافاييل جيروزالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة ميلانو، اليوم الأحد إن البورصة سوف تستمر في العمل كالمعتاد غدا الاثنين، رغم القيود المفروضة في المدينة التي تمثل العاصمة المالية للبلاد، والمناطق المحيطة بها، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جيروزالمي القول إنه ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن التداول لن يستمر كالمعتاد.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أعلن في وقت سابق اليوم إغلاق إقليم لومبارديا وأكثر من عشرة أقاليم أخرى شمالي البلاد، في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال إن الاجراءات الجديدة سيتم تنفيذها قريبا .

وأكد كونتي في مؤتمر صحفي اليوم التقارير بشأن قرار جديد يقيد السفر من وإلى إقليم لومبارديا، حيث تقع ميلانو، بالإضافة إلى 14 إقليما آخر في إطار جهود مكافحة الفيروس.

وقال جيروزالمي: " البورصة لديها خطة لاستمرار النشاط"، وأضاف" هناك ذعر غير مبرر، لقد اتخذت الحكومة الإيطالية هذه الإجراءات لتجنب تكدس المستشفيات وانهيار نظام الرعاية الصحية".