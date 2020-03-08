ولاية أوريجون الأمريكية تعلن الطوارئ بسبب كورونا

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أعلنت حاكمة ولاية أوريجون الأمريكية، كيت براون، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في الولاية وسط تفشي فيروس كورونا.

وقالت كيت خلال مؤتمر صحفي إن الطوارئ ستستمر لمدة 60 يوما، وذلك بعد التشاور مع السلطات الصحية في الولاية.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد الطوارئ إلى حين احتواء تهديد الفيروس.

وبذلك انضمت أوريجون إلى ولايات نيويورك وكاليفورنيا ومريلاند ويوتا وواشنطن في إعلان حالة الطوارئ، في ظل زيادة حالات الإصابة المسجلة بأنحاء الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة حتى أمس السبت إلى 19 حالة.