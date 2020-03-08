مداهمات شرطة الاحتلال تسلب شوارع القدس السلم والأمان

يحرص المقدسي مراد محمود، على منع أطفاله الـ6 من اللعب في شوارع بلدتهم بالقدس، وذلك بعدما تعرض ابنه ذي الـ14 عامًا للاعتقال 3 مرات خلال عامين، على يد شرطة الاحتلال الإسرائيلي،كما أنها هاجمت ابنه الثاني صاحب 10 سنوات أثناء ملاحقتهم بعض الفلسطينيين.

ويقول مراد لوكالة أسوشييتد برس: "حتى الذهاب للبقال منعت أطفالي منه فلم أعد أخشى عليهم فقط عملية اعتقال عشوائي بل أخاف أن يعلق أحدهم بالصدفة باشتباك بين الشرطة الإسرائيلية، ومواطنين ويفقد أحدهم عينه أو تأتيه طلقة طائشة بالرأس".

وتقول منظمات حقوقية إن شرطة الاحتلال داومت الـ9 شهور الماضية على اقتحام بلدة العيساوية بضواحي القدس لتفتش البيوت عشوائيًا، وتعتقل المئات بشكل شبه يومي لتتكرر وجود حالات أطفال بسن الـ10 سنين بين المعتقلين.

وتضيف المنظمات الحقوقية إن تعامل الشرطة العنيفة خلال الاقتحامات يثير غضب الأهالى الذين يقومون بضرب القوات بالحجارة والمولوتوف ما ترد عليه القوات بالرصاص فينشب جو من العنف العشوائي أصبح يجبر كثير من الآباء على حبس أطفالهم في المنزل.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص عشوائيًا في العيساوية منذ شهر، ما أسفر عن فقد طفل 9 سنوات إحدى عينيه، ولا تزال الشرطة تحقق بالواقعة.

ويثير تعامل الشرطة الإسرائيلية مع بلدة العيساوية مخاوف عموم المقدسيين أن يتم تعميم ذلك التعامل على جميع بلداتهم.

ويملك المقدسيون إقامة رسمية من سلطات الاحتلال، ولكن الأوضاع الراهنة تهدد استمرارهم في بلداتهم.

ويقول أمين بركات، عضو مجلس إدارة العيساوية، إن قوات الاحتلال لم تتوقف عن مداهمة البلدة باستمرار منذ مايو الماضي.

وتقع «العيساوية» على بعد كيلومترات معدودة من مركز القدس، ولكن السلطات الإسرائيلية تصر علي تهميشها من حيث الخدمات بشكل عنصري واضح لجعلها مكان غير مرغوب لمن فيها.

ورغم بدئ المداهمات منذ مايو الماضى بوتيرتها العالية إلا أن مزيد من التصعيد تزايد في الأشهر التالية، حينما قتل ضابط من قوات الاحتلال شابًا عشرينًا رميًا بالرصاص بحجة إلقاء الشاب بعض الألعاب النارية عليه.

ويقول متحدث شرطة الاحتلال ميكى روسفيلد، إنه لا توجد أي تفرقة بين العيساوية، ومختلف بلدات القدس، مضيفًا أن الشرطة لا تستخدم أي عنف غير مبرر ولا تقيم دوريات إلا بأسباب واضحة.

وذكرت منظمة «أير أميم» الإسرائيلية الحقوقية، إن قوات الشرطة تجري عمليات عقاب جماعي لأهالى المدينة، بسبب إقدام بعض شبابها علي إلقاء الحجارة على القوات، ومن تلك العقوبات الاعتقالات الجماعية العشوائية، وأيضا نصب كمائن متحركة عشوائية في أي من طرقات المدينة، ما يسبب توقف تلك الطرقات كما يكون لتلك الكمائن السلطة بإصدار أوامر اعتقال سريعة.

ويقول محمد أبو الحمص، رئيس مجلس البلدة، إنه خلال الـ9 شهور الماضية جري اعتقال 750 من أبناء البلدة لمدة يومين، بينما يتم فرض الإقامة الجبرية علي الكثير منهم فى منازلهم لأسبوعين بعد الإفراج وبين مئات الإعتقالات لم توجه تهم رسمية سوي لـ30 معتقلًا فقط.

وأنكر روزفيلد تصريحات أبو الحمص، قائلًا إن عدد الاعتقالات كثير والنسبة الأكبر منهم تكون بتهم رسمية ولكن روزفيلد لم يدعم مزاعمه بأرقام.

وتقول تال هاسين، محامية من اتحاد الحقوق المدنية الإسرائيلي، إن ما تفعله القوات سينعكس سلبًا على علاقة الجيل المقدسي القادم بالحكومة الإسرائيلية لأن تلك المشاهد التى تلاحق الأطفال فى كوابيسهم من العنف والمداهمات سيكون لها وقعا علي صورة الجندى الإسرائيلى فى أذهانهم.

وقدم الاتحاد شكوى لمدير الشرطة الإسرائيلية، وللنائب العام لسلطة الاحتلال على تعامل الشرطة الإسرائيلية في العيساوية.

ويضيف بركات، أنه رآي أثر تلك المداهمات علي ابنه ذي الـ15 عامًا، والذي بعد اعتقال صديقه المقرب ساءت حالته النفسية فأصبح لا ينام سوي 3 ساعات بشكل متقطع ليستيقظ مفزوعًا أكثر من مرة ليلًا ليصرخ.

وأضاف أمين: "يخلد ابنى للنوم 9 ليلًا، ويستيقظ بعد ساعات ليطلب أن يشرب الماء أو ليطالع مباراة كرة قدم وهو أثناء مشاهدته الكرة لا يكون مستمتعًا، وإنما هو يريد الجلوس معي وأمه كي لا يشعر بالخوف".