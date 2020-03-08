النمسا ترسل طائرة بدون طيار ومدرعة ومليون يورو لليونان لمواجهة أزمة اللاجئين

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أرسلت النمسا اليوم 13 ضابطًا من الوحدات الخاصة، وطائرة بدون طيار، ومركبة مدرعة ومليون يورو كمساعدات إنسانية إلى اليونان للمساهمة في تأمين الحدود مع تركيا ومواجهة الأزمة الراهنة الخاصة بتدفق اللاجئين.

وقال المستشار الفيدرالي سيباستيان كورتس في تصريح اليوم أنه كلف وزير الداخلية كارل نيهمر بتعزيز خدمات الدعم النمساوية إلى جهاز الشرطة اليوناني.

وأضاف كورتس أنه يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان بقاء الحدود اليونانية مع تركيا مغلقة لافتا إلى حاجة اليونان لتضامن كامل ودعم من الاتحاد الأوروبي.

واشار كورتس الى أن"المساعدات في الموقع" على الحدود اليونانية التركية "هي في الوقت الحالي أهم وسيلة لمنع حدوث عاصفة حدودية من اللاجئين بما يمثل انهيار لأمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ونوه كورتس بمعاناة اليونان حاليًا من أزمة عنيفة نتيجة خرق تركيا لاتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وذلك بتشجيعها للاجئين على اقتحام حدود الاتحاد الاوروبي مما دفع حرس الحدود اليوناني الى استخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين.