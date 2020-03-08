وزير الخارجية يصل إلى العاصمة العراقية بغداد

وصل وزير الخارجية سامح شكرى عصر اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد فى في إطار الجولة العربية التى يقوم بها حاليا واستهلها بزيارة الأردن حيث سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "- "استمرارا لمحطات جولته العربية .. وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يصل الآن إلى العاصمة العراقية ⁧‫بغداد‬⁩ لتسليم رسالة السيد رئيس الجمهورية ... ونظيره العراقي ⁧‫محمد علي الحكيم‬⁩ كان على رأس مُستقبليه".

وتشمل جولة شكرى إلى جانب الاردن والعراق كلاً من السعودية والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات.

ويقوم الوزير شكرى بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قادة الدول التى يزورها خلال الجولة.