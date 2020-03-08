حصلت "الشروق" على بيانات السائح الألماني الذي أعلنت وزارة الصحة وفاته مساء اليوم في الغردقة، جراء إصابته بفيروس كورونا، عقب وصوله مصر بسبعة أيام، قضى منها بحسب مصادر مطلعة 3 أيام على متن باخرة نيلية بالأقصر.

وعلى عكس ما نشر في بعض وسائل الإعلام، تبين أن السائح يدعى "توماس فالك" من مواليد 16 أكتوبر 1960 ويبلغ من العمر 59 عاما، وهو من مدينة هامبورج شمال ألمانيا.

وتتحفظ "الشروق" على نشر صورة الجواز لتضمنه صورة شخصية للسائح المتوفي.

وقالت مصادر مطلعة إن السائح أقام في أحد فنادق الغردقة عقب قدومه من الأقصر، وشعر على الفور بالإعياء، فتوجه إلى مستشفى الحميات، الذي حوله إلى المستشفى العام، وهناك قضى أقل من 48 ساعة حتى توفي.

وسبق وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، عن أول حالة وفاة بإصابة كورونا لسائح ألماني الجنسية، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل فى إرتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء الجمعة 6 مارس لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس، أي أنه قضى في مصر 7 أيام فقط.

وقامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.