ترامب: واشنطن لديها خطة للتصدي لكورونا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد في تغريدة على تويتر إن البيت الأبيض له خطة "منسقة تماما" للتصدي لفيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19).

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ترامب في وقت سابق إنه يعتزم مواصلة تنظيم تجمعات انتخابية كبيرة.

وكانت العاصمة واشنطن وولاية فيرجينيا قد سجلتا أول حالات إصابة بهما.

وأعلنت الأرجنتين أول حالة وفاة بها بالمرض.

وبحلول اليوم الأحد، سجل حوالي نصف دول العالم حالات إصابة بفيروس كوفيد 19،وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وارتفعت حصيلة الوفيات على مستوى العالم خارج الصين إلى 500 حالة.

وقيدت إيطاليا، أكثر دولة في أوروبا تفشى فيها الفيروس، الحركة والتنقل على ربع سكانها في المنطقة حول العاصمة المالية ميلانو. بينما قفزت حالات الإصابة في إسبانيا بمقدار الثلث.