نفى اللواء ناصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، ما تردد بشأن تعليق الجانب الإماراتي الطيران مع مصر.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن الوزارة حريصة على تنفيذ الإجراءات الوطنية كافة، معلنًا رفع درجات الاستعداد في المطارات المصرية جميعها؛ ما أحدث بعض الكثافات لدى المطارات.

وأشار إلى وجود خطة محكمة للرقابة على المطارات، فضلا عن وجود غرفة عمليات مستمرة على مدار 24 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية وخاصة وزارة الصحة تحسبًا لظهور أي مصابين بفيروس كورونا.

وفيما يخص المطارات الموجودة داخل المحافظات، أكد فحص الطائرات بشكل دوري وتعقيم حقائب المسافرين، مستطردًا: «مفيش طائرة بتهبط في أي مطار إلا ويطبق معها إجراءات السلامة والتأمين».