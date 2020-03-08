 بالفيديو.. الطيران: تعقيم حقائب المسافرين في جميع المطارات - بوابة الشروق
الأحد 8 مارس 2020 5:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

بالفيديو.. الطيران: تعقيم حقائب المسافرين في جميع المطارات


نشر فى : الأحد 8 مارس 2020 - 4:56 ص | آخر تحديث : الأحد 8 مارس 2020 - 4:56 ص

نفى اللواء ناصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، ما تردد بشأن تعليق الجانب الإماراتي الطيران مع مصر.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن الوزارة حريصة على تنفيذ الإجراءات الوطنية كافة، معلنًا رفع درجات الاستعداد في المطارات المصرية جميعها؛ ما أحدث بعض الكثافات لدى المطارات.

وأشار إلى وجود خطة محكمة للرقابة على المطارات، فضلا عن وجود غرفة عمليات مستمرة على مدار 24 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية وخاصة وزارة الصحة تحسبًا لظهور أي مصابين بفيروس كورونا.

وفيما يخص المطارات الموجودة داخل المحافظات، أكد فحص الطائرات بشكل دوري وتعقيم حقائب المسافرين، مستطردًا: «مفيش طائرة بتهبط في أي مطار إلا ويطبق معها إجراءات السلامة والتأمين».

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك