دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان لتأسيس نسخة أوروبية من معهد "روبرت كوخ" الألماني في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال شبان في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "الهيئة الأوروبية لمكافحة الأوبئة والوقاية منها صغيرة للغاية على أن يتسنى لها تحقيق مصاحبة سليمة لانتشار أمراض كهذه"، موضحا أن مثل هذه الأمراض بحاجة لميزانية أكبر وإمكانات تصرف أكبر.

وتابع الوزير الألماني قائلا: "إننا بحاجة لكيان مثل معهد روبرت كوخ أوروبي"، ودعا إلى أنه لابد من توفير أموال لذلك في ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة.

يشار إلى أن المهمة الأساسية لمعهد "روبرت كوخ" الألماني الذي يتخذ من العاصمة برلين مقرا له هي مكافحة الأمراض المعدية.

فضلا عن ذلك يعتزم شبان إدخال إلزام بالتسجيل لجميع اختبارات الكشف عن كورونا، وقال للصحيفة الألمانية: "حتى الآن لا يتم سوى تسجيل الاختبارات التي ثبت فيها وجود فيروس كورونا... ومن المقرر مستقبلا تسجيل أية اختبارات لا يتم التحقق فيها من وجود عدوى أيضا"، وأوضح أن ذلك سيساعد في تقييم الوضع على نحو أفضل.

ورفض الوزير الألماني إغلاق المدارس على مستوى اتحادي من أجل الحيلولة دون انتشار المرض، وقال: "إغلاق مدارس يمكن إصداره سوى من قبل السلطات المحلية (بكل ولاية) وفقا لقانون الحماية من العدوى... أرى أن القيام بإغلاق على مستوى اتحادي سيكون أمرا خاطئا".

يشار إلى أن معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن صباح اليوم الأحد استمرار انتشار فيروس كورونا في ألمانيا، وزيادة حالات الإصابة إلى 847 حالة في أنحاء البلاد.