كوريا الشمالية ترفع الحجر الصحي عن 3600 شخص

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية اليوم الأحد، أنها أطلقت سراح حوالي 3600 شخص من الحجر الصحي الذي فرض عليهم كجزء من التدابير الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا الذي انتشر في جميع أنحاء العالم داخل أراضيها.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - نقلا عن محطة إذاعة كوريا الشمالية - أنه تم إطلاق سراح حوالي 3,650 شخص خضعوا للحجر الصحي حتى يوم الخميس الماضي، من بينهم حوالي 1020 شخصًا في إقليم كانج وون و2630 شخصًا في إقليم جاكانج.

وسبق وأن أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية - أمس الأول - أن كوريا الشمالية أطلقت سراح 221 شخصا من بين 380 أجنبيا يخضعون للحجر الصحي.

يشار إلى أن كوريا الشمالية لم تبلغ عن أي إصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حتى الآن.