محافظ أسيوط: استمرار تسليم عقود التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار ومواصلة تسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بعد استكمال كل الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني، والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتفعيل منظومة التقنين، والحفاظ على أراضي وأملاك الدولة وفي ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف الهام والإجراءات التي تقوم بها لاسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم التنبيه على رؤساء مراكز وأحياء المحافظة بتكثيف الجهود والإسراع في معدلات الإنجار بمنظومة التقنين، وتكثيف عمل لجان المعاينات، وتسليم العقود للمنتفعين وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة المختصة، حيث أن تسليم العقود يتم وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

ويأتي ذلك طبقًا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب".

وفي هذا الإطار سلم عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح 17 عقدًا ابتدائيًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد لأراضي بقرى بصرة والفيما، وعرب مطير بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة، وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم

وذلك في حضور أسامة كامل نائب رئيس المركز، وأشرف فوزي مساعد بالمركز، ومنتصر علي رئيس قرية عرب مطير، وعماد عبدالمجيد رئيس قرية الفيما.

ولفت إلى استمرار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط، وتحت إشراف سكرتير مساعد المحافظة.

وأضاف أن تسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاة للشروط فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.