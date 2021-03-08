 الطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بسلسلة جديدة لأجهزة الطرد المركزي - بوابة الشروق
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الطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بسلسلة جديدة لأجهزة الطرد المركزي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 10:11 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 10:11 م

أعلنت وكالة الطاقة الذرية النووية، عن بدء إيران في تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة فى منشأة نطنز النووية الواقعة تحت الأرض.

وذكرت الوكالة، في تقرير أوردته قناة(روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، أن إيران بدأت توريد uf6 الطبيعي (سداسي فلوريد اليورانيوم) إلى ١٧٤ جهاز طرد مركزي نوع( ir-2m).

وأوضح التقرير أن السلسلة الرابعة من ١٧٤ جهاز طرد مركزي نوع (ir-2m) فى منشأة نطنز النووية تم تركيبها لكن لم تغذ ب (uf6 )الطبيعي ،لافتا إلى أنه يجري تركيب السلسلة الخامسة بينما لم تنطلق حتى الآن نصب المجموعة السادسة.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة جديدة من قبل إيران فى إطار ما تصفه ب خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥.

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