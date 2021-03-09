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رئيس وزراء السودان يزور السعودية غدا

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 11:05 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 11:05 م

يغادر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك غدا الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية، يرافقه فيها عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء، خلال هذه الزيارة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وعددا من المسئولين السعوديين، كما سيعقد الوفد المرافق لقاءات مع نظرائهم السعوديين.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة الرسمية تأتي كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين.

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