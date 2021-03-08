تحركات شعبية واسعة في عموم لبنان احتجاجا على التدهور الاقتصادي والمعيشي

يشهد لبنان موجة من التحركات الشعبية الاحتجاجية ابتداء من ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، والذي يعد بداية الأسبوع في البلاد، حيث أقدم المتظاهرون على قطع واسع للطرق في مناطق متعددة من أرجاء البلاد، استجابة للدعوات إلى "يوم الغضب" تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وبدأت عمليات قطع الطرق ابتداء من السابعة من صباح اليوم، حيث تدفق المتظاهرون إلى الشوارع بأعداد متفاوتة بحسب كل منطقة، واستخدموا الإطارات المشتعلة والأحجار الأسمنتية وصناديق النفايات العمومية، في قطع الطرق والشوارع الرئيسية والأوتوسترادات الدولية وبعض الميادين والساحات.

وتركزت مطالب المحتجين على الجوانب الاقتصادية أكثر من الجانب السياسي، في معظم المناطق التي شهدت تجاوبا مع دعوات التظاهر، حيث نددوا بتردي الأوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في السوق الموازية (السوداء) بما يشكله من تداعيات سلبية على الواقع المعيشي.

وأكد المحتجون أنه لم يعد بمقدروهم تلبية احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم الأساسية في ظل الغلاء المعيشي الكبير، مُحملين الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد مسئولية التراجع غير المسبوق في الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.

وبدا لافتا عدم تدخل قوات الجيش أو ضباط وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي "الشرطة" لفتح الطرق المغلقة، في ظل حالة التوتر والتشنج التي تسود أجواء التظاهر والاحتجاج؛ منعا لتحول الوضع إلى اشتباكات أو مواجهات مفتوحة بين المحتجين والقوى الأمنية والعسكرية.