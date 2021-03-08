سامسونج تطلق هاتف جالاكسي A42 في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

أعلنت شركة "سامسونج للإلكترونيات" (Samsung Electronics) الكورية الجنوبية، رائدة صناعة الهواتف الذكية، أنها ستطلق هاتفا ذكيا اقتصاديا جديدا يدعم شبكات الجيل الخامس اللاسلكية في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، أنها ستطلق هاتفها الذكي "جالاكسي إيه 42 – 5 جي" (Galaxy A42 5G) يوم الجمعة المقبل بسعر 900ر449 وون (ما يعادل 400 دولار أمريكي)، مما يجعله أرخص جهاز بين أجهزة الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس التي يتم بيعها في كوريا الجنوبية.

وأطلق الهاتف "جالاكسي إيه 42– 5 جي" الذكي بالفعل في مجموعة مختارة من الأسواق في أوروبا وجنوب شرق آسيا العام الماضي.

الهاتف الجديد، المزود بشاشة عرض مقاسها 6ر6 بوصة، يحتوي على كاميرا تصوير رقمي رباعية خلفية توفر كاميرا أساسية بدرجة وضوح 48 ميجا بكسل، وكاميرا ذات زوايا عريضة بدقة وضوح 8 ميجا بكسل، ومجس تصوير للعمق بدقة وضوح 5 ميجا بكسل، إلى جانب كاميرا للتصوير الدقيق بدرجة وضوح 5 ميجا بكسل، كما يحتوي على كاميرا رقمية أمامية لعشاق تصوير السيلفي بدقة وضوح 20 ميجا بكسل.

يأتي الجهاز الجديد، الذي يحتوي على بطارية بقدرة 5 آلاف ميلي أمبير/ثانية، مزودا بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، ومساحة تخزين داخلي 128 جيجا بايت، والتي يمكن زيادتها إلى 1 تيرا بايت عبر بطاقات التخزين الخارجية.