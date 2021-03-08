فحوصات وأدوية مجانية في قافلة طبية تزور 3 وحدات صحية بالشيخ زويد

نفذ الهلال الأحمر المصري قافلة طبية وتوعوية ضمن فعاليات "برنامج تقديم الخدمات الصحية المتنقلة لمواجهة تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المستجد" في مركز الشيخ زويد بشمال سيناء.



وأكد الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، أن برنامج القافلة تضمن قيام بعض متطوعي الهلال الأحمر المصري بعمل برنامج تثقيفي وترفيهي للأطفال بقرية أبوطويلة؛ للتوعية على أهمية النظافة والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي بالكحول أو بالماء والصابون وارتداء الكمامات بطريقة سليمة.



وذكر مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، أن فاعليات اليوم الأول تمت تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



جاء ذلك بحضور الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وسعدية محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.



ووقعت القافلة الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري، الكشف الطبي، وعمل الفحوصات الطبية، وصرف العلاج مجانا، للمواطنين بقرية أبو طويلة والتجمعات التابعة لها، حيث تم الكشف على 452 مواطنًا في تخصصات (باطنة وأطفال، وعظام، ورمد وأنف وأذن، وحنجرة ونساء و جراحة)، وصرف العلاج اللازم لهم مجانا،وإجراء 102 تحليل، وصحة مرأة 62 حالة، وأمراض مزمنة 51 حالة.



ويستمر عمل القافلة لتزور اليوم الإثنين، وحدة الشلاق الصحية وتختتم غدًا الثلاثاء فعالياتهم في وحدة الرعاية الصحية بالشيخ زويد لعمل الفحوصات وصرف الأدوية مجانا.