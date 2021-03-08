قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة نجحت في صرف متأخرات المصدرين منذ عام 2016، معقبة: «صرفنا منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر مبلغ لا يقل عن 7.3 مليار جنيه لأصحاب الشركات المصدرة».



وأضافت جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم إطلاق برنامج ودعم وتنمية الصادرات الجديد مع بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو المقبل.



ولفتت إلى توجيه دولة الرئيس بألا يقل البرنامج عن ثلاث سنوات، كي تمنح الوزارة مساحة للمصدرين من أجل وضع الاستراتيجيات التي تخصهم، موضحة أن الهدف الأسمى من هذا الأمر يتمثل في الوصول بالصادرات للمعدلات المنشودة التي تعمل عليها الدولة.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاثنين، اجتماعًا، لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.