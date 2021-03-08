عضو بالسيادة السوداني: يجب تعزيز التحول الديمقراطي

شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور صديق تاور، على ضرورة بناء أداة وطنية حريصة على التحول الديمقراطي من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن بما يمكنه من القيام بدوره الوطني.

وأكد عضو مجلس السيادة، لدى مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية لاسبوع التحول الديمقراطي الذي تنظمه جامعة الجزيرة في ولاية الجزيرة بوسط السودان، أنه لا يمكن إحداث تحول ديمقراطي إلا من خلال أحزاب تتحلى بالمسئولية وواعية بدورها بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة.

ودعا تاور إلى التمسك بقيم ومفاهيم ثورة ديسمبر القائمة على التضحية والتجرد ونبذ القبلية أثناء عملية الممارسة السياسية، وحث على تعزيز مبدأ سيادة القانون عبر إصلاح المنظومة العدلية وسيادة المظهر المدني للدولة.

وقال "إن إسقاط النظام يمثل خطوة في سبيل إصلاح الوطن يجب أن تتبعها خطوات أخرى هامة، تعزز من الديمقراطية والسيادة الوطنية واستقلالية القرار خاصة في المجال الاقتصادي".